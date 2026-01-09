Roma-Sassuolo, le probabili formazioni: Soulé torna titolare, Wesley dà forfait

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Roma-Sassuolo (Sabato 10 gennaio, ore 18, arbitra Marcenaro, diretta tv su DAZN).

Come arriva la Roma.

Dopo l’emergenza vissuta a Lecce, Gian Piero Gasperini può guardare con maggiore fiducia al prossimo impegno, pur senza avere ancora l’organico al completo. Le notizie più incoraggianti arrivano dalla difesa, dove rientreranno dalle rispettive squalifiche Mancini ed Hermoso: i due sono destinati a riprendere posto nel terzetto arretrato insieme a Ziolkowski, a protezione di Svilar. Qualche novità anche a centrocampo, con Celik pronto a riappropriarsi della corsia di destra, mentre Tsimikas sostituirà l’influenzato Wesley sull’out opposto. In mezzo al campo, vista l’assenza forzata di Cristante, toccherà a Koné e Pisilli gestire tempi e ritmo della manovra. In avanti, invece, Gasperini ritroverà dal primo minuto Soulé, frenato a Lecce da un leggero affaticamento: l’argentino agirà sulla trequarti in tandem con Dybala, alle spalle dell’unica punta Ferguson. Da Roma, Marco Campanella

Come arriva il Sassuolo.

Tante assenze: alla già folta lista di indisponibili si aggiungono anche Thorstvedt e Candé. Il tecnico Grosso dovrebbe optare per il consueto 4-3-3 con Muric tra i pali e una linea difensiva a 4 formata da Walukiewicz e Doig sulle fasce e dalla coppia Idzes-Muharemovic al centro. In mezzo al campo potrebbe rivedersi Vranckx, al posto di Thorstvedt, ma attenzione alla candidatura di Lipani che nelle ultime settimane sembra aver superato l'ex Milan nelle gerarchie, con Koné e Matic a completare il pacchetto in mediana. Davanti poche scelte per il tecnico che salvo sorprese si affiderà al terzetto formato da Fadera, Pinamonti e Laurienté. Da Sassuolo, Antonio Parrotto