Lazio-Udinese, le probabili formazioni: Cataldi torna in regia, chance per Buksa insieme a Zaniolo

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Lazio-Udinese (Lunedì 27 aprile, ore 20.45, arbitra Bonacina, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva la Lazio

Dopo aver conquistato la finale di Coppa Italia, la Lazio di Maurizio Sarri vuole proseguire il buon momento anche in campionato. Reduce da 13 punti nelle ultime sei partite, la squadra biancoceleste ospita l’Udinese e ci saranno poche novità di formazione rispetto a Bergamo. Un cambio potrebbe esserci in difesa, con Mario Gila uscito malconcio dalla sfida con l’Atalanta. Davanti all’eroe di coppa Motta, difesa a quattro con Marusic a destra, coppia centrale con Romagnoli e Provstgaard, mentre a sinistra Tavares rimane avanti su Pellegrini. L’altro cambio in cabina di regia, con Cataldi pronto a tornare dal primo minuto al posto di Patric con Taylor e Basic ai suoi lati. In attacco possibile conferma per il tridente visto a Bergamo, con Cancellieri e Zaccagni sulle fasce e Noslin al centro, avanti nel ballottaggio con Maldini. (da Roma, Lorenzo Beccarisi)

Come arriva l'Udinese

L’Udinese prepara la sfida contro la Lazio senza lo squalificato Karlstrom e con il dubbio Davis. L’attaccante sta finendo di recuperare da un problema muscolare e solo all’ultimo si deciderà su un suo eventuale utilizzo. Il tridente leggero ha dato poche risposte contro il Parma e i bianconeri potrebbero quindi tornare al tandem offensivo. In porta ci andrà Okoye, on in difesa Solet, Kabasele e con tutta probabilità Kristensen, che non ha subito conseguenze particolari dopo il colpo ricevuto alla nuca contro i ducali. Sulle fasce Kamara ed Ehizibue, con in mezzo Ekkelenkamp e Atta che dovrebbero completare la linea con uno tra Zarraga e Miller. Davanti può esserci una chance per Buksa insieme a Zaniolo. (da Udine, Davide Marchiol)