Milan-Juventus, le probabili formazioni: Allegri fa un solo cambio, dubbio Yildiz per Spalletti

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Milan-Juventus (Domenica 26 aprile, ore 20.45, arbitra Sozza, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Milan

L’ultimo big match della stagione per il Milan potrebbe essere quello decisivo: la qualificazione in Champions League è decisamente a portata di mano dei rossoneri e, contro la Juventus, si attende l’ultimo scatto. Allegri confermerà la formazione che ha battuto l’Hellas Verona, con un solo cambio: a destra tornerà Saelemaekers al posto di Athekame. Per il resto dieci riproposizioni: in difesa Tomori, Gabbia e Pavlovic davanti al portiere Maignan, Bartesaghi sul lato opposto rispetto a Saelemaekers con Fofana, Modric e Rabiot in mezzo, davanti ancora la coppia (a secco di gol da settimane) Pulisic-Leao. Una nota: tra i rossoneri non c’è alcun indisponibile. (da Milano, Antonello Gioia)

Come arriva la Juventus

Luciano Spalletti, per il match contro il Milan in programma domenica, si affiderà al 3-4-2-1: in porta ci sarà ancora Di Gregorio. In difesa spazio a Kalulu, Bremer e Kelly. A centrocampo, sulla destra, c’è il primo dubbio di formazione. Infatti Holm difficilmente sarà a disposizione, quindi in quella zona dovrebbe tornare McKennie, soprattutto se Thuram dovesse essere titolare. Il francese ha lavorato spesso a parte in settimana, ma dovrebbe giocare regolarmente al fianco di Locatelli. Sulla sinistra agirà invece Cambiaso. Sulla trequarti resta il secondo nodo di formazione: Conceicao è certo del posto, mentre Yildiz è alle prese con un’infiammazione al ginocchio e sarà Spalletti a decidere se schierarlo titolare oppure no. Qualora il turco dovesse partire dalla panchina, dal primo minuto si vedrebbe Boga. In attacco, invece, si va verso la conferma di David. (da Torino, Camillo Demichelis)