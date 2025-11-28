Milan-Lazio, le probabili formazioni: Allegri con Nkunku, Sarri con Vecino in regia

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Milan-Lazio (Sabato 29 novembre, ore 20.45, arbitra Collu, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva il Milan

Dare continuità al derby è l’obiettivo dichiarato del Milan di Massimiliano Allegri. Il tecnico inizierà dalla formazione: l’intenzione, infatti, è di schierare lo stesso undici che ha battuto l’Inter, eccezion fatta per Christian Pulisic che, dopo il lieve affaticamento muscolare subito in settimana, non sarà rischiato. Al suo posto è aperto il ballottaggio: chi in coppia con Rafael Leao tra Ruben Loftus-Cheek e Christopher Nkunku? Il francese è leggermente in vantaggio, anche se avere una opzione puramente offensiva a gara in corso sta facendo riflettere Allegri sul da farsi. Per il resto, comunque, formazione confermata: Mike Maignan in porta con la fascia da capitano, in difesa il terzetto composto da Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic, Alexis Saelemaekers a destra e Davide Bartesaghi a sinistra, in mezzo Youssouf Fofana, Luka Modric e Adrien Rabiot. Indisponibili, oltre a Pulisic, anche Zachary Athekame e Santiago Gimenez. (da Milano, Antonello Gioia)

Come arriva la Lazio

La Lazio torna a San Siro tre settimane dopo la sconfitta contro l’Inter e lo fa ancora una volta in emergenza. Sarri ritrova Castellanos ma solo per la panchina e deve fare i conti con le assenze di Rovella e Cataldi in regia. Scelte obbligate dunque a centrocampo, dove rientra Dele-Bashiru dopo il reintegro in lista al posto di Hysaj. In regia ci sarà Vecino, alla prima da titolare in questa stagione. L’unico dubbio è sulla fascia sinistra, con Tavares in vantaggio su Pellegrini nel quartetto difensivo completato da Marusic, Gila e Romagnoli davanti a Provedel. Ai lati di Vecino a centrocampo ci saranno i soliti Guendouzi e Basic, mentre in attacco non si rischierà Castellanos dall’inizio. Sarà ancora Boulaye Dia a guidare il tridente offensivo con Zaccagni a sinistra e Isaksen a destra. (da Roma, Lorenzo Beccarisi)