Juventus-Cagliari, le probabili formazioni: Spalletti con Conceicao e Yildiz dietro a Vlahovic

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Juventus-Cagliari (Sabato 29 novembre, ore 18.00, arbitra Crezzini, diretta tv su DAZN):

Come arriva la Juventus

Luciano Spalletti per la gara contro il Cagliari confermerà il 3-4-2-1: in porta ci sarà Di Gregorio. In difesa giocheranno Kalulu, Kelly e Koopmeiners. Spalletti ritroverà anche Gatti che aveva saltato il match contro il Bodo per un attacco influenzale, ma la sensazione è che possa partire dalla panchina. A centrocampo sulla destra agirà Cambiaso, in mezzo dovrebbe toccare ancora a Locatelli, ma al suo fianco potrebbe rivedersi Thuram che però è in ballottaggio con McKennie, mentre a sinistra tornerà Kostic. Sulla trequarti, invece, troveranno spazio Conceicao e Yildiz. Mentre in avanti ci dovrebbe essere il ritorno di Vlahovic con Openda e David Inizialmente in panchina. (da Torino, Camillo Demichelis)

Come arriva il Cagliari

Mister Pisacane è senza il centrale Mina, che nel corso nella settimana non ha smaltito completamente il fastidio muscolare. Il tecnico rossoblù, per la gara contro la Juventus, sembra orientato ad un 3-5-2. In porta naturalmente la certezza Caprile, nonostante gli errori della scorsa giornata. La difesa potrebbe rivedere un impiego straordinario di Deiola, affiancato a destra da Zappa e a sinistra da Luperto, salvo un eccezionale esordio di Rodriguez. Il centrocampo dovrebbe essere gestito da Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho e Felici. La coppia d'attacco, invece, Borrelli ed Esposito. (da Cagliari, Elena Accardi)