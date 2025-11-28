Lecce-Torino, le probabili formazioni: Ngonge e Zapata si giocano una maglia

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Lecce-Torino (Domenica 30 novembre, ore 12.30, arbitra Mariani, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Lecce

Il Lecce torna in campo al “Via del Mare” per affrontare il Torino dopo la sconfitta casalinga dell’ultimo turno contro la Lazio. Il tecnico Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno dei soli indisponibili Jean e Pierret, entrambi alle prese col recupero dai relativi infortuni. Poche sorprese nel tradizionale 4-3-3, con Falcone in porta e la difesa composta da Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar e Gallo. A centrocampo ci saranno Ramadani, Coulibaly e Berisha, mentre in avanti ancora chance per Sottil e Morente sulle fasce, con Stulic pronto a rientrare da titolare al centro del tridente. (da Lecce, Pierpaolo Verri)

Come arriva il Torino

Baroni ha diversi ballottaggi nel Toro che a Lecce dovrà rialzarsi dopo i cinque schiaffoni rimediati dal Como, il primo riguarda la porta: è apertissima, infatti, la sfida tra Israel e Paleari. In difesa tornerà Coco per completare il terzetto insieme a Tameze e Maripan, a centrocampo non sono previste rotazioni con Asllani in regia e la coppia Casadei-Vlasic come mezzali. Sulle corsie laterali fiducia in Pedersen e Lazaro, in attacco Adams è sicuro del posto e poi c’è un altro ballottaggio: con Simeone ancora ai box, se la giocano Ngonge e Zapata. (da Torino, Emanuele Pastorella)