Parma-Udinese, le probabili formazioni: Pellegrino e Zaniolo inamovibili in attacco

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Parma-Udinese (Sabato 29 novembre, ore 15.00, arbitra Piccinini, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Parma

In vista della sfida contro l’Udinese, mister Carlos Cuesta sembra intenzionato a confermare gran parte della formazione crociata vittoriosa in quel di Verona. L’unico vero dubbio è relativo alla fascia sinistra, dove Valeri scalpita per riguadagnarsi una maglia da titolare. È dunque ballottaggio con Lovik, che nelle ultime settimane ha dato segnali di crescita: starà dunque al tecnico maiorchino scegliere se confermare o meno gli equilibri tattici acquisiti. Per il resto nessuna sorpresa, con Corvi a difendere i pali, per la prima volta in Serie A al Tardini. Confermati anche il modulo (4-4-2 ibrido) e il resto del blocco difensivo, con capitan Delprato a destra e la coppia argentina Troilo-Valenti al centro. Sulla linea mediana Keita dovrà riscattare la brutta prestazione di Verona. Al suo fianco il solito Bernabé, mentre sulle fasce agiranno Britschgi a destra e Sorensen a sinistra, quest’ultimo confermato dopo l’ottima prestazione nell’ultima gara. Nessun dubbio relativamente all’attacco, dove si punta tutto sul tandem Pellegrino-Cutrone. (da Parma, Edoardo Mammoli)

Come arriva l'Udinese

L’Udinese si avvicina alla sfida contro il Parma. Recuperato Kristensen, anche se è da valutare la sua possibilità di partire dal primo minuto. Problemi invece per Kamara, alle prese con una fascite plantare. Nel 3-5-2 in porta ci sarà Okoye. In difesa il terzetto sarà composto da Bertola, Kabasele e Solet. Sulle fasce Zanoli e Zemura, con in cabina di regia Karlstrom. Le mezzali saranno Atta ed Ekkelenkamp, mentre la coppia d’attacco sarà composta da Zaniolo e Davis. (da Udine, Davide Marchiol)