Napoli-Torino, le probabili formazioni: tornano Anguissa e De Bruyne, ma solo per la panchina

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Napoli-Torino (Venerdì 6 marzo, ore 20.45, arbitra Fabbri, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Napoli

Antonio Conte non sembra intenzionato a rivoluzionare l’undici titolare del suo Napoli, ma deve fare i conti con un nuovo problema: il fastidio muscolare che dovrebbe tenere fuori dalla gara col Torino Stan Lobotka. Dall’infermeria potrebbero rientrare soltanto per la panchina Frank Anguissa e Kevin De Bruyne, mentre McTominay pare destinato a restare ancora fuori. Il Napoli dovrebbe quindi ripartire dal consueto 3-4-2-1. Tra i pali resta aperto il ballottaggio tra Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic, col serbo leggermente favorito. In difesa Juan Jesus dovrebbe ancora guidare il reparto, affiancato da Alessandro Buongiorno e Mathias Olivera come novità. A centrocampo pesa l’assenza di Stanislav Lobotka: pronti Billy Gilmour ed Eljif Elmas per prendere in mano la mediana. Sulle fasce Matteo Politano e Leonardo Spinazzola sono apparsi un po’ affaticati nelle ultime uscite: partono favoriti ma occhio a Gutierrez. In avanti possibile nuova opportunità per il tridente formato da Antonio Vergara, Rasmus Hojlund e Alisson Santos. (da Napoli, Arturo Minervini)

Come arriva il Torino

D’Aversa si è tenuto un dubbio di formazione per la trasferta di Napoli: da una parte c’è la possibilità di confermare Zapata con Simeone e Vlasic, dall’altra l’ipotesi di un Toro più guardingo con Casadei al posto del colombiano. Per il resto, si va verso lo stesso undici visto contro la Lazio, con il terzetto Coco-Ismajli-Ebosse davanti a Paleari e la coppia Lazaro-Obrador sulle corsie. A centrocampo torna Ilkhan ma è favorito Prati, al suo fianco è pronto Gineitis. (da Torino, Emanuele Pastorella)