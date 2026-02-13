Inter-Juventus, le probabili formazioni: Barella gioca, dubbi su Calhanoglu e Khephren Thuram

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Inter-Juventus (Sabato 14 febbraio, ore 20.45, arbitra La Penna, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva l'Inter

Derby d’Italia ad alta tensione tra Inter e Juventus. I nerazzurri vogliono sfatare il tabù scontri diretti in campionato e dare una forte sterzata alla corsa tricolore. Chivu si affida a Sommer in porta e disegna la difesa a tre con Bisseck, Akanji e Bastoni. Luis Henrique e Dimarco sugli esterni, in mezzo dovrebbe tornare Barella mentre Calhanoglu è in ballottaggio con Mkhitaryan. L’armeno è favorito per giocare da titolare in una mediana completata da Zielinski. Dovesse giocare il turco, il polacco giocherebbe mezz’ala. Davanti coppia formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. (da Milano, Bruno Cadelli)

Come arriva la Juventus

Luciano Spalletti per il match contro l‘Inter schiererà la formazione migliore anche se c’è un dubbio delle ultime ore legato alle condizioni di Khéphren Thuram. Il tecnico di Certaldo ripartirà dal 4-2-3-1: in porta ci sarà Di Gregorio. In difesa sulla destra agirà Kalulu, in mezzo, al fianco di Bremer, tornerà Kelly, mentre a sinistra sarà confermato Cambiaso. A centrocampo, Spalletti, domani mattina, dovrà valuterà Thuram che ha preso una contusione in allenamento ed d in dubbio. Dopo la rifinitura di sabato mattina si capirà se il francese ce la farà e potrà essere al fianco di Locatelli. In caso contrario toccherà a Koopmeiners. Sulla trequarti ci sarà il ritorno di Conceicao e insieme a lui giocheranno McKennie e Yildiz. Mentre in avanti si ripartirà da David con Openda che sarà in panchina ed eventualmente entrerà a gara in corso. Anche Boga dovrebbe subentrare anche se Spalletti sta valutando su inserirlo anche insieme ad Yildiz nonostante i due giochino nella stessa zona di campo. (da Torino, Camillo Demichelis)