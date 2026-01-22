Roma-Stoccarda, le probabili formazioni: Pisilli a centrocampo, in avanti Ferguson

Tornano le emozioni dell’Europa League, con Roma-Stoccarda tra le partite valide per la 7^ giornata della League Phase. Entrambe hanno 12 punti, quindi con una vittoria possono sperare nella qualificazione diretta agli ottavi di finale. Appuntamento alle ore 21.00 allo stadio Olimpico di Roma, dirige la sfida il Sig. John Brooks.

COME ARRIVA LA ROMA - Gasperini deve fare i conti con qualche assenza, tra i infortuni e nuovi arrivi dal mercato che però ancora non possono essere schierati. Spazio dunque al solito 3-4-2-1, con Svilar tra i pali e davanti una difesa composta da Mancini, Ziolkowski e Ghilardi. In mezzo al campo chance dal 1’ per Pisilli nel ruolo di partner di Koné, in una line a 4 con ai lati Celik e Wesley. In avanti recupera Ferguson, con alle spalle Soulé e Pellegrini.

COME ARRIVA LO STOCCARDA - Hoeness dovrebbe dare continuità alla formazione che in Bundesliga ha pareggiato per 1-1 contro l’Unione Berlino, con il 4-2-3-1 come modulo di base. Chabot e Hendricks saranno i centrali davanti a Nubel, in un reparto arretrato che comprende anche Vagnoman e Mittelstadt come terzini. Diga in mezzo al campo composta da Stiller e Karazor, a sostegno di un quartetto offensivo con Undav centravanti mentre tra le linee Leweling, Nartey e Fuhrich.