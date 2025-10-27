L'Inter non ha ancora digerito le parole di Conte: il club le considera molto gravi

L'Inter continua a essere molto infastidita e a considerare molto gravi le parole di Antonio Conte dopo la partita di sabato al Maradona. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per il club nerazzurro ciò che ha affermato il tecnico del Napoli è inopportuno. C'è però da svelare un retroscena, che non cambia molto le carte in tavola, ma che in qualche modo spiega anche le dichiarazioni dell'allenatore italiano: quando è andato a rilasciare interviste in tv, lui era convinto che Chivu non avrebbe parlato.

Marotta e gli altri componenti della società non hanno digerito neanche quando ha fatto notare che l'Inter è la squadra più forte e che avrebbe potuto vincere di più nei 4 anni con Inzaghi. Un altro problema che fanno notare ad Appiano Gentile è che nel 2019 proprio Conte invocò l'intervento dei suoi dirigenti dopo una sconfitta contro il Borussia Dortmund quando sedeva sulla panchina dei nerazzurri.

Un sorprendente cambio di rotta dunque. In 6 anni la versione del tecnico ex Juventus è cambiata, il motivo probabilmente è da ricercare nel fatto che ha voluto come sempre difendere chi allena, ovvero i suoi giocatori, che avevano appena vinto una partita fondamentale per la classifica e per la corsa Scudetto.