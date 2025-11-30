Al "Ferraris" passa il Genoa 2-1, L'Arena in prima pagina: "Hellas sconfitto, Zanetti al bivio"
TUTTO mercato WEB
Hellas ancora sconfitto. La squadra di Paolo Zanetti, dopo essere andata in vantaggio a Marassi, è stata sconfitta per 2-1 dal Genoa e deve rimandare ancora l'appuntamento con la prima vittoria in campionato e resta ancorata all'ultimo posto in classifica. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de L'Arena: "Hellas sconfitto, Zanetti al bivio".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
Le più lette
3 Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Gubbio, Di Carlo: "Per vincere serve fare gol. Cercheremo di recuperare almeno un paio di giocatori"
Pronostici
Calcio femminile