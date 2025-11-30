Genoa, il "Ferraris" torna a ruggire ma De Rossi tiene i piedi per terra: "Non cambia nulla"

Il boato al triplice fischio. La Nord che applaude la squadra, "Vi vogliamo così". Il "Ferraris" torna a sorridere al Genoa di Daniele De Rossi che conquista la sua prima vittoria sulla panchina rossoblù. Un successo in rimonta, figlio di una prestazione magari non bellissima ma certamente tutto cuore. Bene Lorenzo Colombo che trova il suo secondo gol consecutivo fra le mura amiche, bene anche Morten Thorsby che, dopo aver preso le misure qualche istante prima, ha fatto valere la sua capacità in elevazione spedendo il pallone alle spalle di Montipò.

239 giorni dopo

E il Grifone abbatte così un tabù che lo vedeva penalizzato nei risultati casalinghi con appena tre pareggi e tre sconfitte nelle sei gare fino a ieri giocate. Gli 0-0 contro Lecce e Parma avevano lasciato molto amaro in bocca così come lo 0-1 contro la Juventus alla seconda giornata di campionato con il palo di Masini in pieno recupero. I ko contro Lazio (0-3) e Cremonese (0-2 con l'interruzione del rapporto con Vieira) due macchie che non ci volevano. Una boccata d'aria fresca che mancava da 239 giorni (1-0 sull'Udinese) e che ora fa vedere con più ottimismo al futuro.

De Rossi con i piedi per terra

Non si accontenta De Rossi. Il tecnico rossoblù è soddisfatto del risultato ma vuole migliorare certi aspetti. "Una vittoria che pesa tantissimo anche se non cambia nulla - ha esordito in conferenza stampa -. Abbiamo fatto tanto possesso palla ma bisogna capire cosa fare con la palla. Siamo stati lenti e poco vogliosi di cercare lo spazio. Ci godiamo questa vittoria e questa felicità. Nel secondo tempo, abbiamo fatto una buona prima parte anche se all'ultimo ci siamo abbassati tanto".