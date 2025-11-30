Oggi Atalanta-Fiorentina. Il Corriere di Bergamo: "Palladino, grande ex a caccia di punti"
Dopo aver raccolto la prima vittoria in Champions League, l’Atalanta vuole ripartire in campionato e per farlo dovrà prima aggirare l’ostacolo Fiorentina, con il match tra le due compagini valido per la tredicesima giornata di Serie A e in programma questo pomeriggio alle ore 18:00 al New Balance Stadium.
Palladino ritrova il suo recente passato e va a caccia di continuità dopo il 3-0 inflitto a Francoforte all’Eintracht pochi giorni da. A tal proposito, il tecnico napoletano è pronto a confermare il tridente protagonista in Germania, con Lookman e De Ketelaere a supporto di Gianluca Scamacca.
Una delle novità potrebbe essere rappresentata dalla fascia sinistra, con Zalewski che potrebbe far rifiatare Zappacosta. In ogni caso, Palladino avrà a disposizione gran parte della rosa ad esclusione dei lungo degenti Scalvini e Bakker.
