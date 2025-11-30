Due gol di Yildiz e Cagliari battuto 2-1 in rimonta. Il Corriere di Torino: "La Juventus sorride"

La Juventus di Luciano Spalletti allunga la propria striscia positiva: sono ora sette i risultati utili di fila e, per la seconda partita consecutiva, arriva una vittoria in rimonta. All’Allianz Stadium i bianconeri superano il Cagliari 2-1 nella tredicesima giornata di Serie A.

Protagonista assoluto della serata è stato Kenan Yildiz. Dopo l’ottimo impatto mostrato a Bodo pochi giorni prima, il giovane attaccante si conferma decisivo anche stavolta, mettendo a segno due reti che ribaltano l’iniziale vantaggio firmato da Sebastiano Esposito. Il successo permette alla Juve di mantenere la settima posizione, avvicinandosi però a un solo punto da Como, Bologna e Inter. Non mancano però le brutte notizie: intorno alla mezz’ora del primo tempo Dusan Vlahovic è stato costretto a lasciare il campo visibilmente a causa di un problema muscolare all’adduttore sinistro.

Oggi in campo il Torino, che dovrà necessariamente risollevarsi dopo la batosta per 1-5 patita in casa una settimana fa contro il Como. La formazione allenata da Marco Baroni sarà in scena nel lunch match delle 12:30 a Lecce, club che il tecnico fiorentino ha allenato tra il 2021 e il 2023.