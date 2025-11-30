Gioia ritrovata a Marassi, La Repubblica (ed. Genova) titola: "Il Genoa rompe il tabù"
TUTTO mercato WEB
Il Genoa supera il Verona e conquista tre punti importantissimi. La squadra di Daniele De Rossi si è imposta 2-1 contro i gialloblù di Paolo Zanetti al termine di un match tirato ma vinto in rimonta. A segno Colombo e Thorsby per gli applausi dei tifosi. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione genovese de La Repubblica: "Il Genoa rompe il tabù. Gioia ritrovata a Marassi".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
Le più lette
3 Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Gubbio, Di Carlo: "Per vincere serve fare gol. Cercheremo di recuperare almeno un paio di giocatori"
Pronostici
Calcio femminile