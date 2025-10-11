Alle 20.45 in casa dell'Estonia, QS in apertura: "Italia, svolta obbligata"
TUTTO mercato WEB
"Italia, svolta obbligata" scrive il QS in apertura quest'oggi. Torna in campo l'Italia pronta a sfidare quest'oggi, con fischio di inizio alle ore 20.45, l'Estonia in trasferta a Tallin. Svolta obbligata per gli Azzurri nella corsa alle qualificazioni Mondiali con un occhio per quello che succede tra Norvegia e Israele. Gattuso punta nuovamente su Kean e Retegui.
L'amichevole - "L'Inter bis cede ai rigori con l'Atletico di Simeone". Toccata e fuga in Libia per l’Inter, rientrata a Milano dopo l’amichevole disputata contro l’Atletico Madrid a Bengasi. I nerazzurri hanno pareggiato 1-1, cedendo ai rigore contro i Colchoneros di Diego Simeone. A segno per i nerazzurri Bisseck.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, a gennaio l’obiettivo è un esterno: c’è Guerreiro del Bayern Monaco. È per l’estate si ripensa a Tonali. Inter, per la porta prende quota l’ipotesi Atubolu. Per la difesa c’è anche Muharemovic
Le più lette
1 Capello esclude la Roma dalla corsa scudetto: "Però ha un martello in panchina e giocatori di qualità"
3 Juventus, a gennaio l’obiettivo è un esterno: c’è Guerreiro del Bayern Monaco. È per l’estate si ripensa a Tonali. Inter, per la porta prende quota l’ipotesi Atubolu. Per la difesa c’è anche Muharemovic
Primo piano
Daniele Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Serie A
Serie B
Serie C
Daniele Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Calcio femminile