Atalanta, oggi sfida al Sassuolo. L'Eco di Bergamo in taglio alto: "Missione vittoria"

Ultima sfida per l'Atalanta prima della sosta. Dopo la vittoria di Marsiglia, il team di Ivan Juric scenderà in campo alla New Balance Arena per sfidare il Sassuolo. Obiettivo ritrovare i tre punti anche in campionato. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de L'Eco di Bergamo: "Atalanta-Sassuolo, missione vittoria".
