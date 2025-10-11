Azzurri in campo stasera contro l'Estonia, l'apertura di Tuttosport: "Coraggio, Italia"
TUTTO mercato WEB
L'Italia si gioca tutto in tre giorni. Estonia e Israele le avversarie per tentare almeno di mettere in ghiaccio i plauyoff. Poi se oggi alle 18 la Norvegia non dovesse vincere, potrebbe anche aprirsi una possibilità di primo posto che vorrebbe dire qualificazione diretta ai Mondiali del 2026. Gli azzurri però devono pensare gara per gara partendo dalla trasferta di Tallinn. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport: "Coraggio, Italia".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, a gennaio l’obiettivo è un esterno: c’è Guerreiro del Bayern Monaco. È per l’estate si ripensa a Tonali. Inter, per la porta prende quota l’ipotesi Atubolu. Per la difesa c’è anche Muharemovic
Le più lette
1 Capello esclude la Roma dalla corsa scudetto: "Però ha un martello in panchina e giocatori di qualità"
3 Juventus, a gennaio l’obiettivo è un esterno: c’è Guerreiro del Bayern Monaco. È per l’estate si ripensa a Tonali. Inter, per la porta prende quota l’ipotesi Atubolu. Per la difesa c’è anche Muharemovic
Primo piano
Daniele Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Serie A
Serie B
Serie C
Daniele Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Calcio femminile