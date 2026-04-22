De Laurentiis, tra vertice con Conte e Piano B. Il Mattino apre: "Sopra la panca"

In occasione della prima pagina di oggi, Il Mattino riserva il solito e considerevole spazio alle vicende del Napoli. Il titolo proposto per quanto riguarda l'edizione odierna è quello riportato di seguito: "Sopra la panca". Cinte-De Laurentiis, cresce l'attesa per il vertice che può portare alla conferma del tecnico salentino.

Non è escluso, però, che le strade dei due si separino. Del resto, non sarebbe la prima volta che Conte lasci una club dopo due stagioni. In caso di addio, DeLa ha pronto il piano B: in questo senso, i nomi caldi sono Sarri e Mancini.