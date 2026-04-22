Grande Como, ma non basta. La Provincia recita: "L'Inter rimonta e va in finale"

Poteva essere una serata storica quella di ieri per il Como, che invece ha conosciuto l'ennesima delusione della stagione contro un'Inter che è ormai la sua bestia nera. Ne ha parlato questa mattina l'edizione comasca de La Provincia, con questo titolo in prima pagina: "Grande Como, ma non basta: l'Inter rimonta e va in finale". Lariani avanti 0-2 a San Siro, poi ripresi nel finale da una doppietta di Calhanoglu e dal sigillo finale di Sucic. Ora il campionato, con il quinto posto da blindare.

Fabregas nel post partita: "Oggi i ragazzi hanno dimostrato un'altra volta di competere con una grandissima squadra, vincono lo scudetto, giocano da 5/6 anni insieme, Noi stiamo creando un percorso due anni fa e adesso stiamo competendo contro la squadra più forte d'Italia. Non voglio parlare molto altrimenti dite che sono un perdente, sono sereno e i ragazzi hanno risposto in maniera positiva. Rimpianto per le occasioni, manca qualcosa ovviamente. Nelle due aree c'è differenza a livello di dettaglio, tante cose del passato le abbiamo migliorate, manca tanto. Sono io che lo ripeto in tutte le conferenze stampa. Ci stiamo avvicinando".