Caso Flaminio, Corriere Roma: "Lotito chiede la proprietà o il diritto di superficie"
"Caso Flaminio. Lotito chiede la proprietà dello stadio o il diritto di superficie" scrive il Corriere Roma in prima pagina quest'oggi. In casa biancoceleste si pensa al futuro e al possibile trasloco allo stadio Flaminio.
Le richieste del presidente Claudio Lotito che vorrebbe lasciare l'Olimpico entro il 2027 punta all'acquisto dell'impianto o sul diritto di superficie. Il diritto di superficie è un diritto reale che permette di separare la proprietà del suolo da quella della costruzione edificata sopra o sotto di esso. Il titolare del diritto, il superficiario, può costruire su un terreno altrui o mantenere una costruzione preesistente, diventandone proprietario senza acquistare il terreno.
