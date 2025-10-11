Lo sfogo di Sarri, Il Messaggero: "Le altre squadre di sono rinforzate, la Lazio no"

"Lo sfogo di Sarri: Le altre squadre di sono rinforzate, la Lazio no" scrive oggi Il Messaggero in prima pagina dando risalto alle dichiarazioni del tecnico della Lazio Maurizio Sarri ai canali ufficiali del club biancoceleste.

"Io credo che la miglior prestazione sia stata fatta con la Roma, c'è stata un'arrabbiatura feroce dopo la sconfitta. Devo difendere questa squadra, non si sono presi alibi e hanno lottato al meglio. Anche io credo che la squadra meriti qualche punto in più, il nostro compito è continuare a fare prestazioni nel lungo periodo. Dovevamo avere tutti coscienza delle difficoltà, non posso essere solo io quello che doveva avere pazienza. Lo sapevo da inizio anno che questo campionato sarebbe stato difficile, il livello medio delle squadre è salito" ha detto l'allenatore.