Dall'Inter all'Argentina, La Gazzetta dello Sport in prima pagina: "Lautaro senza sosta"

Lautaro Martinez, Jonathan David e Rafael Leao sono i tre nomi di spicco della prima pagina dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che dedica il suo titolo di apertura al capitano dell'Inter, atteso dai due impegni con l'Argentina prima di tornare a pensare al nerazzurro: "Lautaro senza sosta - scrive la rosea -. Due gare con l'Argentina pensando all'Inter. Chivu prepara il piano di decollo: prima la Roma e poi il Napoli. Il capitano tornerà in Italia in anticipo. Sarà sempre in campo (anche in Champions)".

Nel taglio alto si parla invece del momento degli attaccanti di Juventus e Milan. Come detto, in casa bianconera il mirino è puntato su David ma anche su Dusan Vlahovic ("David non si tocca. Tudor non cambia la Juve e darà fiducia al canadese. Bayern. Vlahovic subito"), mentre in ottica rossonera si parla di Leao ("Leao così non giochi. Provato da centravanti ha finora deluso Allegri. Milan-Como in Australia").

Di spalla spazio invece alle due capolista della Serie A, ovvero Napoli e Roma: "Centro-sud al comando. Napoli e Roma insieme in testa. I segreti di Conte e Gasperini".