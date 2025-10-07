Infortuni in casa Lazio, Corriere di Roma: "Rovella sceglie di non operarsi. Zaccagni fuori"
"Rovella sceglie di non operarsi. Zaccagni fuori" scrive il Corriere di Roma in prima pagina quest'oggi. Problema infortuni in casa Lazio, Sarri alle prese con le precarie condizioni di Mattia Zaccagni e Nicolò Rovella.
Il regista biancoceleste, alle prese con la pubalgia ormai da tempo, continuerà con la con la terapia conservativa, portando avanti un programma già iniziato due settimane fa, al termine del derby contro la Roma che lo aveva visto uscire a metà del primo tempo proprio a causa di un problema fisico. Dopo ulteriori consulti svolti negli ultimi giorni, il classe 2001 ha quindi scelto per il non intervento chirurgico. e dovrà stare fermo per circa un mese
Problema anche per l'esterno d'attacco. ovrebbe essere una lesione di primo grado quella riportata da Mattia Zaccagni, scongiurando così il pericolo di problematiche più importanti. Il numero 10 dovrà comunque restare fermo per circa 3-4 settimane, saltando quindi sicuramente le sfide con l’Atalanta e la Juventus: proverà a tornare in tempo per la partita successiva con il Pisa.
