Il sud torna in vetta alla Serie A, Il Mattino: "Napoli-Roma il nuovo polo del calcio"

"Napoli-Roma il nuovo polo del calcio" scrive Il Mattino in prima pagina quest'oggi. Il sud torna in vetta alla Serie A. Napoli e Roma guardano tutti dall'alto in basso. Dopo le prime 6 giornate, gli azzurri e i giallorossi guidano la classifica con 15 punti, sorridono Conte e Gasperini, ma è una rivincita anche per il centro-sud.

Era accaduto trentanni anni fa: Napoli e Roma al comando della serie A dopo sei partite. Gli azzurri sarebbero rimasti lassù fino alla fine, vincendo il secondo scudetto con Maradona dopo il velenoso duello con il Milan.

Spazio poi anche all'importanza di Kevin De Bruyne nel Napoli di Antonio Conte. "L'intoccabile", lo definisce il quotidiano napoletano. Il belga decisivo nella rimonta in campionato contro il Genoa: è un vero leader.