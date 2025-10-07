Roma in vetta alla classifica, Il Romanista titola con soddisfazione: "Prima cosa bella"
"Prima cosa bella" recita il titolo di apertura lanciato oggi sulla prima pagina de Il Romanista, particolarmente soddisfatto del primo posto in classifica dei giallorossi confermato dopo la vittoria per 2-1 sul campo della Fiorentina. I capitolini guidano insieme al Napoli con un bottino di 15 punti, con il Milan subito dietro a 13 e Inter e Juventus a quota 12. Proprio i nerazzurri saranno i primi avversari della squadra di Gasperini al rientro dalla sosta, con il big match in programma sabato 18 ottobre allo stadio Olimpico.
"Chi ben comincia - prosegue il quotidiano -. La Roma si gode la sosta in vetta alla classifica, dopo la vittoria a Firenze. L'esatto opposto di ciò che accadeva un anno fa. Dai risultati al restaurato rapporto col tifo, fino all'organigramma completo e le prospettive. Siamo a metà dell'opera".
