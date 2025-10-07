Genoa, manca un riferimento in avanti. Il Secolo XIX: "Stanciu e Carboni sono in ritardo"

"Manca un riferimento in avanti: Stanciu e Carboni sono in ritardo" scrive quest'oggi Il Secolo XIX nella sua sezione sportiva. La sosta arriva nel momento opportuno per il Grifone e consentirà al tecnico Patrick Vieira di recuperare uomini e lavorare sulla pericolosità offensiva per andare alla ricerca della prima vittoria in questo campionato.

Da rilanciare Colombo, Thorsby e Venturino. Venerdì possibile test con l’Entella. Due punti in sei partite, tre gol segnati e nove subiti. Il Grifone va alla seconda sosta con una classifica deficitaria, da ultimo posto insieme al Pisa dell'ex Alberto Gilardino. Lo stop arriva al momento giusto (c’è la possibilità di un test al Signorini con l’Entella venerdì), perché consente di fermarsi per raccogliere le idee e trovare correttivi.

Non solo il problema del gol. Anche uomini da recuperare. Cornet e Messias, ad esempio, potrebbero rientrare in tempo per il Parma. E anche Ostigard, che è rimasto a Genova saltando la nazionale, bloccato da una infrazione al costato. Stanciu e Carboni sono in ritardo.