Roma e Napoli in vetta, Il Messaggero apre con le parole di Ottavio Bianchi: "Che orgoglio"
Vedere Roma e Napoli in cima alla classifica di Serie A fa felice anche Ottavio Bianchi, ex allenatore - tra le altre - dei giallorossi e degli azzurri. Bianchi è stato alla guida dei partenopei dal 1985 al 1989, per poi trasferirsi nella Capitale dal 1990 al 1992 e tornare una seconda volta all'ombra del Vesuvio dal 1992 al 1993. A seguire anche l'esperienza sulla panchina dell'Inter nell'annata 1994/95.
Nella sua prima pagina lanciata oggi in edicola, Il Messaggero propone un'anticipazione dell'intervista che vede l'ex allenatore protagonista: "Roma e Napoli in vetta. Ottavio Bianchi: che orgoglio vedere le mie squadre lassù", si legge nel titolo che compare in un box nel taglio alto. Al momento la classifica di Serie A vede Roma e Napoli guardare tutte le altre squadre dall'alto con 15 punti conquistati, mentre il Milan è terzo a quota 13. A 12 punti ci sono invece Inter e Juventus.
