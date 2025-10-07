San Siro, il Pd regola i conti con Sala. Giornale Milano: "Coraggioso? Al singolare è offensivo"

"San Siro, il Pd regola i conti con Sala. Coraggioso? Al singolare è offensivo" scrive Giornale Milano in apertura quest'oggi. La capogruppo Dem: "Partita chiusa da vicesindaco e Consiglio". "Parlare di coraggio al singolare è offensivo e significa che i mea culpa delle ultime settimane sulla collegialità delle scelte forse non sono ancora stati fatti propri".

La capogruppo del Beatrice Uguccioni alza la voce con il sindaco dopo che sul palco della Leopolda a Firenze, strizzando l'occhio a Matteo Renzi su una "convenzione riformista" da costruire in vista delle prossime Politiche ("se si muove qualcosa, io ci sono") si è definito "coraggioso su San Siro, ho visto il problema sul tavolo e non mi sono girato dall'altra parte".

Uguccioni, con un lungo post sui social, sottolinea invece che la partita sul finale è stata gestita e chiusa dalla vicesindaco Pd Anna Scavuzzo e dal Consiglio comunale.