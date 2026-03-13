I quarti si decidono al ritorno. Il QS su Bologna-Roma: "Euroverdetto all'Olimpico"

Il QS oggi in prima pagina dedica ampio spazio all'ottavo di finale d'andata di Europa League giocato ieri da Bologna e Roma. Un punteggio che non ha premiato nessuna delle due italiane, visto che il match si è concluso sul punteggio di 1-1. La sfida è stata aperta dagli emiliani, passati in vantaggio con un lampo di Bernardeschi. La Roma tuttavia è riuscita a reagire, firmando il pareggio con Pellegrini e rimandando ogni verdetto al match fissato la prossima settimana nella Capitale.

Una gara che ha regalato parecchie emozioni, contraddistinta anche da due pali colpiti da Malen e dalla traversa di Vitik. Il secondo atto dell'euroderby adesso si terrà giovedì 19 marzo, quando Roma e Bologna si ritroveranno faccia a faccia all'Olimpico. Un confronto delicatissimo, che assegnerà un posto per i quarti di finale: sul percorso di una delle due italiane potrebbe esserci l'Aston Villa, che ieri si è imposto per 0-1 in casa del Lille, in attesa chiaramente del ritorno.

ITALIA - In prima pagina anche l'Italia, che si prepara al play-off del 26 marzo in programma a Bergamo contro l'Irlanda del Nord. Il CT Gennaro Gattuso sta proseguendo il proprio tour per avere un quadro chiaro delle convocazioni e domani assisterà alla sfida prevista a San Siro tra Inter e Atalanta. Ben dodici i calciatori sul taccuino di Gattuso, che attingerà anche dalle due formazioni nerazzurre.