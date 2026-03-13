Rimonta d'Europa. Il Corriere Fiorentino in prima pagina: "Successo viola, Rakow ko"

Il Corriere Fiorentino in prima pagina dedica ampio spazio allo sport e in particolar modo alla Fiorentina, che si è aggiudicata gli ottavi di finale d'andata di Conference League. I toscani infatti hanno vinto il primo confronto contro i polacchi del Rakow, sconfitti per 2-1 all'Artemio Franchi. Una gara che tuttavia è cominciata in salita per i gigliati, che all'ora di gioco sono stati puniti dal gol di Brunes, che ha mandato avanti la formazione polacca. La reazione viola, tuttavia, non si è fatta attendere.

La Fiorentina infatti due minuti più tardi ha risposto con Ndour, firmando il momentaneo 1-1. La formazione di Paolo Vanoli ha risolto la pratica soltando nel finale, conquistando un rigore dopo un tocco di mano in area di Makuch. Il penalty è stato confermato dopo un check del Var e prontamente trasformato da Gudmundsson, che al novantreesimo ha completato la rimonta gigliata. Un risultato positivo, soprattutto in vista del ritorno previsto la prossima settimana.

La Fiorentina infatti tornerà in campo giovedì 19 marzo, facendo visita al Rakow all'ArcelorMittal Park di Sosnowiecz. Anche un pareggio potrebbe consegnare la qualificazione ai viola, che ai quarti potrebbe incrociare Crystal Palace o Aek Larnaca, che ieri non sono andate oltre lo 0-0 a Selhurst Park. Una settimana cruciale per i toscani, attesi anche dallo scontro salvezza in programma lunedì sera in casa della Cremonese.