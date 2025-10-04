Napoli, niente turnover col Genoa. Il Corriere del Mezzogiorno: "Tornano Meret e Di Lorenzo"
Archiviata la sconfitta contro il Milan con il ritorno al successo in Champions League con lo Sporting CP, il Napoli punta a voltare pagina anche in campionato, dove domani alle 18:00 affronterà il Genoa nel match valevole per la sesta giornata.
Antonio Conte in difesa dovrà fare ancora a meno di Buongiorno e Rrahmani, che probabilmente si rivedranno solo dopo la sosta per le Nazionali. A loro posto Beukema e Juan Jesus sono in vantaggio su Marianucci. Tornano titolari anche Meret in porta e Di Lorenzo sulla destra. A centrocampo, confermata la Fab Four, con Matteo Politano sulla destra. In attacco, infine, intoccabile Rasmus Hojlund.
