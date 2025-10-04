Fiorentina-Roma è Pioli contro Gasp. Il Corriere Fiorentino: "Si sfidano da 20 anni"
A poco più di due giorni dal ritorno alla vittoria in Conference League contro il Sigma Olomouc, la Fiorentina si appresta a tornare in campo per affrontare la Roma, nella gara valida per la sesta giornata di campionato in programma domani pomeriggio al Franchi a partire dalle ore 15:00.
L'obiettivo dei viola è quello di invertire il trend negativo anche in campionato e trovare la prima vittoria, dopo i pareggi contro Cagliari, Torino e Pisa e le sconfitte con Napoli e Como. Per farlo Pioli dovrà battere il rivale Gian Piero Gasperini, uno dei tecnici più sfidati in carriera e dove in passato non è mancato qualche litigio.
