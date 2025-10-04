Non solo Orsolini, La Repubblica (ed. Bologna): "Gattuso convoca anche Cambiaghi"
"Non solo Orsolini, Gattuso convoca anche Cambiaghi". Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione bolognese de La Repubblica. Il riferimento è alla convocazione in Nazionale dell'attaccante rossoblù, sintomo di quanto stia facendo bene la squadra di Vincenzo Italiano in queste stagioni con il ct azzurro che ha puntato anche sul giocatore classe 2000.
