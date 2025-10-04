In Spagna bufera sull'infortunio di Yamal. I quotidiani: "Lamine saluta e se ne va"

In Spagna è bufera sull'infortunio riportato nella giornata di ieri da Lamine Yamal. Il fuoriclasse del Barcellona sta nuovamente accusando un fastidio nella zona inguinale, lo stesso che lo ha tenuto lontano dai campi per circa 3 settimane. La sua partecipazione al match di campionato contro il Siviglia è dunque esclusa e di conseguenza la sua convocazione con la Spagna, per le gare contro Georgia e Bulgaria.

Questa assenza va a collocarsi in un quadro di rapporti piuttosto tesi tra la Roja e i blaugrana, dato che nella precedente finestra per le nazionali, fu proprio Flick a polemizzare per la chiamata dell'esterno destro, che, sempre secondo i catalani, si infortunò a causa di un suo utilizzo anche in condizioni fisiche non ottimali. Ieri ha parlato anche De La Fuente, mandando una frecciata al collega tedesco: "Mi sorprende, pensavo che avesse più empatia"