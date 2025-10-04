Fiorentina e Italia, La Repubblica (ed. Firenze): "Nicolussi Caviglia pronto a prendersi tutto"
Approfondimento dell'edizione fiorentina de La Repubblica dedicato ad Hans Nicolussi Caviglia. Il centrocampista della Fiorentina è pronto a prendersi il centrocampo viola contro la Roma in una settimana importante per il ragazzo visto che è arrivata la prima convocazione in Nazionale A da Gennaro Gattuso. Questo il titolo: "Fiorentina e Nazionale Nicolussi Caviglia pronto a prendersi tutto".
