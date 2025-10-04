Genoa domani in campo a Napoli, La Repubblica (ed. Genova): "Vieira vuole stupire"
"Vieira vuole stupire a Napoli". Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione genovese de La Repubblica dedicato al Genoa. Domani i rossoblù scenderanno in campo al "Maradona" contro la formazione partenopea di Antonio Conte per cercare di reagire alla sconfitta casalinga contro la Lazio di lunedì scorso. Una gara insidiosa ma il tecnico Patrick Vieira vuole che la sua squadra si rialzi e torni ad essere quella combattiva di sempre.
