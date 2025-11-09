Finisce in parità tra Juventus e Torino. La Stampa in taglio basso: "La decidono i portieri"
ermina senza reti il Derby della Mole tra Juventus e Torino, giocato ieri all’Allianz Stadium e valido per la undicesima giornata di Serie A.
Nel primo tempo sono stati i bianconeri a fare la partita, senza trovare però varchi nelle intricate maglie di difesa granata. Nella ripresa subito annullato un gol al Toro per fuorigioco di Simeone e pochi minuti dopo vicinissimo al vantaggio Che Adams, che si è visto parare un gran tiro da Di Gregorio. La partita si anima e pochi minuti dopo è Paleari a fare un miracolo sul colpo di testa di McKennie.
Secondo pareggio in tre partite per Luciano Spalletti alla guida della Juventus, per Marco Baroni è il sesto risultato utile consecutivo.
