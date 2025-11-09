Dal gol di Tirana all’esultanza che ha fatto infuriare i romanisti: Zaniolo torna all’Olimpico

Il match tra Roma e Udinese rappresenta una nuova tappa di un intreccio ormai carico di emozioni e ferite non del tutto rimarginate: quella tra Nicolò Zaniolo e il popolo giallorosso. Dopo l’addio burrascoso del gennaio 2023, il fantasista classe 1999 – oggi in bianconero dopo le parentesi non fortunate con Galatasaray, Aston Villa, Atalanta e Fiorentina – torna all’Olimpico da avversario, nello stadio che lo aveva consacrato e poi fischiato.

Tutto era iniziato sotto i migliori auspici. Dal sorprendente debutto al Bernabeu nel 2018 con Di Francesco, alla doppietta al Porto che lo rese il più giovane italiano di sempre a segnare due gol in una gara a eliminazione diretta di Champions League. Poi i due terribili infortuni, la rinascita con Mourinho e la cavalcata in Conference League: il 25 maggio 2022, a Tirana, è proprio Zaniolo a firmare il gol che consegna alla Roma il primo trofeo europeo della sua storia. Quella notte sembrava sancire un’unione indissolubile.

Ma la favola si è presto trasformata in frattura. La richiesta di cessione, le tensioni con il club, le minacce sotto casa e il certificato medico per stress hanno segnato la fine del rapporto. Il ritorno all’Olimpico in Nazionale è stato accolto da fischi assordanti, mentre l’esultanza rabbiosa con l’Atalanta ha definitivamente acceso la polemica.

Stasera Zaniolo torna ancora una volta davanti ai suoi ex tifosi. Ha chiesto scusa, ha detto di aver sbagliato, ma il tempo non sempre guarisce tutto. Questa sera, all’Olimpico, si prospetta tuttavia un clima infuocato.