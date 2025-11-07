Atalanta-Sassuolo, le probabili formazioni: Krstovic più di Scamacca. Lookman in panchina

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Atalanta-Sassuolo (Domenica 9 novembre, ore 12.30, arbitra Crezzini, diretta tv su DAZN):

Come arriva l'Atalanta

Marsiglia potrebbe aver svoltato la stagione dell'Atalanta, ma contro il Sassuolo servirà continuità per ritrovare una vittoria che manca dal 21 settembre.

3-4-2-1 per la squadra di Ivan Juric. Carnesecchi tra i pali; difesa a 3 con Kossounou, Hien e Ahanor (favorito su Djimsiti); a centrocampo confermato Ederson e con Pasalic e Marten De Roon a contendersi il posto in mediana. Capitolo fasce: Bellanova in vantaggio su Zappacosta a destra con Zalewski che potrebbe ritornare a sinistra. Davanti Krstovic spinge per un posto da titolare nello scacchiere insieme a De Ketelaere, mentre a sinistra scatta il solito ballottaggio tra Samardzic, Sulemana e Lookman (da Bergamo, Filippo Di Santo).

Come arriva il Sassuolo

Nonostante la sconfitta contro il Genoa nel match di lunedì, Fabio Grosso non dovrebbe cambiare formazione optando per il consueto 4-3-3. Uno dei dubbi principali riguarda l'attacco con Fadera che sfida Laurienté per una maglia da titolare per completare il tridente con Berardi e Pinamonti. In mediana Koné, Matic e Thorstvedt dovrebbero essere confermati nel trio di centrocampo. In difesa, davanti a Muric, il blocco dei 4 difensori dovrebbe essere quello composto da Idzes-Muharemovic al centro e Walukiewicz-Doig sulle fasce (da Sassuolo, Antonio Parrotto).