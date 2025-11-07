Fiorentina battuta dai tedeschi nel recupero. Il Corriere Fiorentino: “Fine pena Mainz”

Un'altra brutta battuta d'arresto per la Fiorentina, che subisce l'ennesima rimonta della sua stagione - la quinta in quindici gare - in casa del Mainz, nel terzo turno della League Phase di Conference League. I viola giocano bene la prima ora di gioco, dove vanno in vantaggio grazie alla prima rete con i toscani realizzata da Sohm ma nel secondo tempo i tedeschi trovano prima il pareggio e poi la clamorosa rimonta in pieno recupero.

Al termine della gara, il neo direttore sportivo Roberto Goretti ha analizzato ai microfoni ufficiali del club il momento delicato dei suoi: "Sconfitta che fa male perché Galloppa era stato bravo e la squadra aveva fatto una buona partita. Purtroppo il momento è questo e dobbiamo lavorare tutti insieme e stare uniti. I ragazzi sono consapevoli di questa situazione e per questo devono dare tutto e allenarsi, allenarsi, allenarsi...Dobbiamo trovare unità di squadra e la giusta connessione per ottenere i risultati di cui abbiamo bisogno".

Nel frattempo oggi è il giorno di Paolo Vanoli. Sarà il tecnico varesino a sostituire Stefano Pioli alla guida della squadra. Per lui contratto fino a giugno con opzione per la prossima stagione e stipendio con una base non molto alta ma con diversi bonus legati all’andamento della stagione. Per Vanoli subito trasferta fondamentale domenica pomeriggio al Ferraris contro il Genoa.