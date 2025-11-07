"Teniamoci la vetta". Il Mattino apre con la carica di Conte prima di Bologna-Napoli
Vincere a Bologna per conservare il primo posto in classifica. È questo l'obiettivo del Napoli, domenica alle 15 in campo al Dall'Ara per sfidare gli emiliani nell'undicesima giornata Di Serie A che anticipa la terza sosta dell'anno per le Nazionali. La prima pagina lanciata oggi in edicola da Il Mattino si rifà al messaggio che Antonio Conte ha lanciato ai suoi, reduci dai due 0-0 consecutivi tra campionato e Champions League contro Como e Eintracht Francoforte.
"Teniamoci la vetta - il titolo si aperture del giornale campano -. Conte sprona gli azzurri. Vincere a Bologna per restare in testa".
