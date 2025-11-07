Europa League, la Roma passa a Glasgow. L'apertura de Il Romanista: "Power Rangers"

La Roma vince e convince a Glasgow, mettendo in tasca altri punti preziosi per la qualificazione della fase ad eliminazione diretta di Europa League. Nella quarta giornata della fase campionato, infatti, i giallorossi passano 2-0 in trasferta contro i Rangers grazie alle reti (arrivate entrambe nel primo tempo) di Soulé e Pellegrini: "Power Rangers", il titolo di apertura scelto oggi da Il Romanista per la sua prima pagina.

"Passiamo ad Ibrox facendo la partita che dobbiamo fare, senza mai veramente soffrire. Prima Soué poi Pellegrini ci danno già nel primo tempo la secondo vittoria in Europa. Siamo in corsa. Ci siamo. Ora tutto con l'Udinese", prosegue il quotidiano a tinte giallorosse nell'analisi presente in apertura.

Gian Piero Gasperini ha analizzato così il successo della sua squadra in conferenza stampa: "Non faccio paragoni con il passato. L’anno scorso, nel girone di ritorno, sono stati fatti tanti buoni risultati. Sto cercando di dare la mia impronta e devo ringraziare la squadra, che ha fatto una partita seria, perché non era facile vincere su questo campo e con questo ambiente. Poi abbiamo fatto due buoni gol. Sono molto soddisfatto, capisco la difficoltà. Sono soddisfatto della prestazione. Nel primo tempo abbiamo spinto meglio a destra, abbiamo corso pochi rischi. A inizio ripresa hanno messo degli attaccanti e, quando cambiano modulo, diventiamo più vulnerabili, ma non abbiamo pagato gli errori. Abbiamo anche avuto delle occasioni da gol, la più clamorosa è quella di Çelik. Abbiamo giocato bene la palla".