Neres o Elmas “alla KDB” per innescare Hojlund. Cronache di Napoli: “Gol cercasi”
Giornata di anti vigilia per il Napoli, atteso domenica pomeriggio alle ore 18:00 alla delicata trasferta al Dall’Ara contro il Bologna nella undicesima giornata del campionato di Serie A.
Antonio Conte studia senza sosta le mosse per mettere in difficoltà Vincenzo Italiano, ma soprattutto per dare nuova linfa al proprio attacco, a secco di gol dal gol di Hojlund contro il Genoa dello scorso 5 ottobre.
Per questo motivo, scrive questa mattina Cronache di Napoli in prima pagina, il tecnico salentino starebbe pensando ad un correttivo: impiegare uno tra Elmas o addirittura David Neres come trequartista in supporto alla punta, allo stesso modo in cui giocava De Bruyne. L’obiettivo è quello di creare soluzioni per Hojlund, che dall’infortunio del belga gioca sempre più isolato.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.