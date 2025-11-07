“Spalletti ha dato la scossa”. La Stampa apre con le parole di Cambiaso in vista del derby
Al via quest’oggi l’undicesimo turno di Serie A con la sfida tra le neopromosse Pisa e Cremonese. Una giornata che domani pomeriggio, a partire dalle 18:00 all’Allianz Stadium, vedrà la stracittadina tra Juventus e Torino.
I bianconeri dopo aver messo in archivio la serata in Champions che li ha visti reduci dell’ennesimo pareggio contro lo Sporting Club, va a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato che potrebbe rilanciarli in chiave scudetto. Per l’occasione Luciano Spalletti avrà a disposizione il centravanti serbo Dusan Vlahovic, uscito nel match contro i portoghesi per un fastidio agli adduttori ma perfettamente recuperato.
Per quanto riguarda i granata, Baroni ieri ha recuperato l’esterno Marcus Pedersen dopo la febbre che lo aveva fermato nei giorni scorsi. Così come Saul Coco, rientrato in gruppo dopo un lavoro a parte. Segnali positivi anche da Aboukhlal che potrebbe rientrare tra i convocati. Match attesissimo in casa Torino, che non vince un Derby della Mole addirittura dall’aprile del 2015, ben 10 anni fa.
