Col Bran finisce 0-0. Il Corriere di Bologna: “Un rosso e il pari, Italiano non fa festa”

E' un Bologna tutto cuore quello sceso in campo al Dall'Ara ma fermato sullo 0-0 dai norvegesi del Brann. I rossoblù rimangono in dieci dal 23' per il rosso diretto a Lykogiannis ma nel secondo tempo prendono in mano la partita e vanno vicini più volte al gol del vantaggio, sbattendo su un super portiere avversario Dyngeland.

Queste le parole del vice di Italiano, Daniel Niccolini: "Resta una grande reazione di squadra, siamo stati compatti e siamo ripartiti. Il Brann non ha avuto troppe occasioni, peccato per l'occasione di Ferguson e Odgaard: i ragazzi hanno fatto un grande sforzo e una buona partita. Il rosso? Dal campo, sembrava prima una giocata e poi con impeto prende il giocatore. Secondo me in Italia viene rivisto e annullato il rosso".

Bologna che è già chiamato a voltare pagina a concentrarsi sul campionato. Domenica infatti al Dall’Ara arriveranno i campioni d’Italia del Napoli. Un match fondamentale per Vincenzo Italiano e i suoi che con i tre punti potrebbero lanciarsi ai piani altissimi della classifica di Serie A.