Napoli, fuori l'orgoglio. Cronache di Napoli: "Conte si affida ai big. Difesa a 3 con l'Atalanta"
"Napoli, fuori l'orgoglio. Conte si affida ai big. Difesa a 3 con l'Atalanta" scrive quest'oggi Cronache di Napoli in prima pagina. Alle 18 il Napoli ospiterà al Maradona la nuova Atalanta di Raffaele Palladino e il tecnico degli azzurri sta pensando a un cambio modulo.
Il tecnico, anche per sopperire all'assenza a centrocampo di Anguissa, dovrebbe passare alla difesa a 3. Tra le soluzioni del momento c’è quel 3-4-2-1 che può rappresentare elemento speculare per andare a sistemarsi uomo contro uomo con l’Atalanta.
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, c'è anche l'idea Brozovic. Kessié un'altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l'estate. Occhi su Mendoza dell'Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa
Juventus, c'è anche l'idea Brozovic. Kessié un'altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l'estate. Occhi su Mendoza dell'Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
