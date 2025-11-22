Napoli, tregua amata o armata? Solo il campo potrà dirlo. Attesa per Napoli-Atalanta

Il Napoli in cerca di riscatto dopo la tregua di giovedì tra Conte e squadra, nata dalle recenti prestazioni opache contro Eindhoven e Bologna. L’ultima vittoria risale infatti a un mese fa, con il 3-1 in rimonta sull’Inter, e da allora la squadra non ha più segnato su azione. Conte, dopo lo sfogo post-Bologna, ha analizzato a fondo i problemi e potrebbe rivoluzionare il Napoli nell’anticipo con l’Atalanta.

Il tecnico valuta uno schieramento inedito, con il possibile ritorno alla difesa a tre per dare solidità a un reparto in difficoltà. In avanti, due trequartisti dovrebbero supportare Hojlund, a secco da 47 giorni. La sfida al Maradona, davanti a 45mila spettatori, dirà se la tregua sarà “amata” o “armata”. Con il primo posto distante appena due punti ma un calendario durissimo, ogni gara può valere una stagione. Lo riporta Tuttosport.