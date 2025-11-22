De Rossi pronto all'esordio, La Repubblica Genova: "La prima in panchina nell'arena di Cagliari"
"De Rossi, la prima in panchina nell'arena di Cagliari" scrive La Repubblica Genova in prima pagina quest'oggi. Alle 15 Cagliari e Genoa apriranno le danze della 12esima giornata di Serie A con Daniele De Rossi che si appresta a fare il suo esordio 'ufficiale' sulla panchina del Grifone.
Daniele De Rossi è pronto al debutto ufficiale in panchina dopo la squalifica che lo aveva costretto alla tribuna nella sua prima gara da allenatore del Genoa nel match pareggiato contro la Fiorentina. Oggi dunque a Cagliari il debutto da genoano.
